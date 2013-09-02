Необходимо нарисовать лейбл (логотип) который содержит слово: шашлыкoff. В лейбле также должны быть элементы пламени (огня). Содержать 2 цвета: желтый (оранжевый) и красный (возможно с коричневОй). Рисовать в векторе. Логотип должен иметь такой шрифт и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Для стартующего в этом месяце проекта s-cards.ru необходимы социальные открытки.
Требований именно по исполнению как таковых нет, важно одно: открытка должна цеплять.
Технические требования: открытка должна хорошо смотреться в уменьшенном виде (планируется распространение открыток по соцсетям, где изображения автоматически уменьшаются до размера новостной стенки), т.е. сильно мелкого текста и мелких деталей не нужно.
Примерные тематики и сюжеты для социальных открыток:
1) любовь и семейные ценности:
- брак или случайные связи
- жить для себя или завести детей
- меньше работать, больше времени проводить с близкими (всех денег не заработаешь и т.д.)
- не забывать о родителях (бабушках и дедушках)
- уделять время детям и их воспитанию
- вечер в баре (выходной на работе, корпоратив и т.д.) или провести время с семьей
- и т.д.
2) смысл жизни:
- никто не знает, сколько ему отмерено: что хорошего вы успели сделать
- не проходите мимо: оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается
- не делать никому зла еще не есть добро
- смысл жизни не в материальных благах
- жить не ради заработка денег
- и т.д.
3) открытки для молодежи:
- курить – не значит быть взрослым
- алкоголь, легкие наркотики, травка – разрушение личности
- клубы или вечер на природе (в спортзале и т.д.)
- компьютерные игры или реальная жизнь (пойти поиграть в футбол и т.д.)
4) усыновление сирот, проблема сиротства
5) помощь тяжелобольным детям
6) мусор, загрязнение окружающей среды
7) милосердие, хорошее отношение к другим
Предлагайте бюджет и тематику, которую вы хотели бы взять (можете предложить что-то свое). Поскольку проект не коммерческий и полностью на самофинансировании, заявки со слишком большим бюджетом рассматриваться не будут. При этом помните, что, сделав социальную открытку, вы, возможно, измените жизни тех людей, которые ее увидят, в лучшую сторону, или хотя бы заставите их задуматься :-)
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