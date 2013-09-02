Социальные открытки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок346 просмотров
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День добрый!

Для стартующего в этом месяце проекта s-cards.ru необходимы социальные открытки.

Требований именно по исполнению как таковых нет, важно одно: открытка должна цеплять.

Технические требования: открытка должна хорошо смотреться в уменьшенном виде (планируется распространение открыток по соцсетям, где изображения автоматически уменьшаются до размера новостной стенки), т.е. сильно мелкого текста и мелких деталей не нужно.

Примерные тематики и сюжеты для социальных открыток:

1) любовь и семейные ценности:

- брак или случайные связи

- жить для себя или завести детей

- меньше работать, больше времени проводить с близкими (всех денег не заработаешь и т.д.)

- не забывать о родителях (бабушках и дедушках)

- уделять время детям и их воспитанию

- вечер в баре (выходной на работе, корпоратив и т.д.) или провести время с семьей

- и т.д.

2) смысл жизни:

- никто не знает, сколько ему отмерено: что хорошего вы успели сделать

- не проходите мимо: оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается

- не делать никому зла еще не есть добро

- смысл жизни не в материальных благах

- жить не ради заработка денег

- и т.д.

3) открытки для молодежи:

- курить – не значит быть взрослым

- алкоголь, легкие наркотики, травка – разрушение личности

- клубы или вечер на природе (в спортзале и т.д.)

- компьютерные игры или реальная жизнь (пойти поиграть в футбол и т.д.)

4) усыновление сирот, проблема сиротства

5) помощь тяжелобольным детям

6) мусор, загрязнение окружающей среды

7) милосердие, хорошее отношение к другим

Предлагайте бюджет и тематику, которую вы хотели бы взять (можете предложить что-то свое). Поскольку проект не коммерческий и полностью на самофинансировании, заявки со слишком большим бюджетом рассматриваться не будут. При этом помните, что, сделав социальную открытку, вы, возможно, измените жизни тех людей, которые ее увидят, в лучшую сторону, или хотя бы заставите их задуматься :-)

10 лет назад
avatarchild
Евгений 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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