Сделать лейбл

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок214 просмотров
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Необходимо нарисовать лейбл (логотип) который содержит слово: шашлыкoff. В лейбле также должны быть элементы пламени (огня). Содержать 2 цвета: желтый (оранжевый) и красный (возможно с коричневОй). Рисовать в векторе. Логотип должен иметь такой шрифт и стиль что бы быть читабельным с большого расстояния (к примеру неоновая вывеска в форме логотипа должна быть читабельной издалека).

10 лет назад
aleks-pnz
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lemniscate
Кристина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$35
4 дня
Приятно работать! Сделала все быстро. Множество вариантов. И, что очень немаловажно - не навязывала свое видение проекта, исполнила именно так как я это видел и представлял себе. Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству и сама буду рада новым проектам!
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