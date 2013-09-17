Смешные комиксы

День добрый! Для стартующего в этом месяце проекта s-cards.ru необходимы социальные открытки. Требований именно по исполнению как таковых нет, важно одно: открытка должна цеплять. Технические требования: открытка должна хорошо смотреться в уменьшенном виде (планируется распространение открыток по соцсетям, ...
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Добрый день!
Необходимо нарисовать смешной комикс, на тему косметики AVON, или работы в AVON.
Комикс первый. На базе Анекдота: Нашла коса на камень – представитель компании «Avon» позвонил в дверь свидетеля Иеговы.
Количество кадров — на ваше усмотрение. Мне главное чтобы смешная суть оставалась. Стиль рисования должен быть максимально «женственным» (Не нужны человечки в виде рожиц и палочек). Так же мне нужно чтобы на каждой картинке осмысленно была надпись с сайтом infoavon.ru (Это может быть повязка на рукаве, надпись на сумке и т.д.)
Оплачивать мне удобнее было бы или WMR (рубли) или яндекс.деньги.
Пример комикса: https://www.dropbox.com/s/y78bx635t9qm60q/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0.jpg
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