Визитка фотостудии

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок255 просмотров
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Нужно сделать дизайн и макет для печати стильной визитки фотостудии. (двусторонняя)

Размеры - стадартные. Разрешение - 600 dpi

На визитке крайне желательно использовать какой либо портрет красивой девушки... ну в контексте с дизайном самой визитки. В общем, нужно сделать красиво и вкусно.

Информации на визитке минимум -

Первая сторона -

Фото студия "Master"

Номер телефона и Ф.И.О.

Вторая сторона -

Студийная и выездная фотосьёмка.

Съёмка свадеб и других торжеств.

Телефон, Адрес, Email

Всё по слоям. Формат PSD

10 лет назад
glukoza
Денис 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
50 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Liloli
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Всё сделано в срок и на 5+ Рекомендую!
Отличный заказчик. Знает чего хочет. Ркомендую. Все четко и положительно. Была рада приятному сотрудничеству.
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