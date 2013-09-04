Рисунок в развороте для рождественской игры

День добрый! Для стартующего в этом месяце проекта s-cards.ru необходимы социальные открытки. Требований именно по исполнению как таковых нет, важно одно: открытка должна цеплять. Технические требования: открытка должна хорошо смотреться в уменьшенном виде (планируется распространение открыток по соцсетям, ...
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Добрый день. Разрабатыавем игру "Рождество". Нам нужен мультипликацианный стиль. Рождественский вертеп. Бюджет ограничен. Образец смотрите. Для утверждения вашей кандидатуры нужен набросок простым карандашом и портфолио (можно небольшое). Ждем ваши сроки, цены и наброски
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