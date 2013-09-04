Логотип посредника Таобао

Есть группа http://vk.com/tao_mania к ней нужен:

1. Логотип на аватарку,

2. Картинка для меню (Только картинка, вики разметку я сделаю сам)

3. Квадратная аватарка

В основе логотипа лежит слово TAOMANIA либо сокращение TM, желательно сделать что-то похожее на то, что уже сейчас там висит.

Меню должно состоять из следующих пунктов:

1. Условия

2. Гарантии

3. Оплата

4. Доставка

5. Дополнительные услуги

Не нужен слишком строгий логотип, но и не черезчур детский.