На базе двух форм драгоценных камней (приложены в виде растра), нужно сделать 6 векторных версий для использования в flash. То есть, сначала два варианта переносятся в вектор, затем окрашиваются разными способами. На выходе .fla с ...
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Нужно нарисовать шапку для сайта kickdigest.ru (тематика: изобретения, стартапы)
Шапка будет размещена на сайте по примеру самолетов на сайте http://bigpicture.ru.
1. Ширина шапки порядка 1360.
2. Высота шапки порядка 1600.
3. По высоте должен быть плавный переход в основной фон сайта.
4. На рисунке шапки должны быть в стилизованном виде нарисованы различные изобретения-гаджеты (iPad, Samsung Galaxy, iPhone, можно взять несколько интересных изобретений с сайта). Все в виде рисунков-набросков.
5. Возле каждого рисунка должен быть текст по типу, как на рисунке http://www.artscroll.ru/Images/2008/l/Leonardo%20da%20Vinci/000062.jpg.
6. Если получится, то изобразить в шапке Леонардо да Винчи.
7. Сама шапка сайта должна быть стилизована по примеру http://www.artscroll.ru/Images/2008/l/Leonardo%20da%20Vinci/000062.jpg.
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