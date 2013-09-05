Нарисовать шапку для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок211 просмотров
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Нужно нарисовать шапку для сайта kickdigest.ru (тематика: изобретения, стартапы)

Шапка будет размещена на сайте по примеру самолетов на сайте http://bigpicture.ru.

1. Ширина шапки порядка 1360.

2. Высота шапки порядка 1600.

3. По высоте должен быть плавный переход в основной фон сайта.

4. На рисунке шапки должны быть в стилизованном виде нарисованы различные изобретения-гаджеты (iPad, Samsung Galaxy, iPhone, можно взять несколько интересных изобретений с сайта). Все в виде рисунков-набросков.

5. Возле каждого рисунка должен быть текст по типу, как на рисунке http://www.artscroll.ru/Images/2008/l/Leonardo%20da%20Vinci/000062.jpg.

6. Если получится, то изобразить в шапке Леонардо да Винчи.

7. Сама шапка сайта должна быть стилизована по примеру http://www.artscroll.ru/Images/2008/l/Leonardo%20da%20Vinci/000062.jpg.

10 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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