Отрисовка 6 драгоценных камней в векторе для flash

На базе двух форм драгоценных камней (приложены в виде растра), нужно сделать 6 векторных версий для использования в flash. То есть, сначала два варианта переносятся в вектор, затем окрашиваются разными способами. На выходе .fla с библиотекой. Просьба указывать стоимость исполнения и сроки. Векторные версии будут с меньшей детализацией, чем на примерах, разумеется.