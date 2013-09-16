Отрисовка 6 драгоценных камней в векторе для flash

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки186 просмотров
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На базе двух форм драгоценных камней (приложены в виде растра), нужно сделать 6 векторных версий для использования в flash. То есть, сначала два варианта переносятся в вектор, затем окрашиваются разными способами. На выходе .fla с библиотекой. Просьба указывать стоимость исполнения и сроки. Векторные версии будут с меньшей детализацией, чем на примерах, разумеется.

10 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
varva
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена.
Рекомендую. Заказчик хороший!
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