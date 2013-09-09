Нужна инфографика, иллюстрация в стиле жесть! https://www.free-lance.ru/users/DimSUN/viewproj.php?prjid=3729884 в таком стиле человечки для сайта в стиле инфографики нарисовать картинки вызывающие агрессию, эмоции высказать свою точку зрения, например добавь блоггера, – ...
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Нужно сделать меню для группы, это картинка размером 600x480 с 3 большими кнопками меню и 2 кнопками соцсетей. Фон и схема меню имеются, остальное объясню при разговоре.
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