Нарисовать татуироку, тема: солнце и луна

Добрый день! Мне нужно привести собаку в живой вид) Вот примеры как это должно выглядеть (смотрите прикрепленные файл) Второй прикрепленный файл, это какая сейчас собака. Она сидит на ладони у девушки. Хотелось бы чтобы она немного преобразилась Нам нужны ...