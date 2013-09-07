Инфографика

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки209 просмотров
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Нужна инфографика, иллюстрация в стиле жесть! https://www.free-lance.ru/users/DimSUN/viewproj.php?prjid=3729884

в таком стиле человечки для сайта в стиле инфографики

нарисовать картинки вызывающие агрессию, эмоции высказать свою точку зрения,

например

добавь блоггера, – человека засовывают в кипящий котел,

выскажи мнение – человек пинающий другого

или сидит чувак на стуле связанный возле него двое больших бритых чуваков. "тот который на стуле комментатор, те, что над ним стоят блоггеры

цвета и структура сайта в прикрепленных

вот так еще можно - http://goodlead.ru/

10 лет назад
millka18
Ника 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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