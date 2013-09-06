Исправить 2 проблемы на сайте

Нужна помощь специалиста по JOOMLA 2.5 кто может свяжитесь 1.вот сам сайт карор нужно отредактировать http://bgr.cso52.ru/ 2.должно получиться примерно так http://luk.cso52.ru/ нужно фрилансер камю есть время и может детально объяснить жду ответа нужно делать срочно