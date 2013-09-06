Русифицировать форум на YII

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка94 просмотра
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1. Русифицировать форум

2. Настроить административную часть, для возможности удаления или создания форумов

3. Вход на форум сделать только авторизированным пользователям

4. Возможность администратору удалять темы и комментарии с форумов

www.lynix.ru/forum

Опыт работы с репозитарием bitbucket.org/

10 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей Олейник 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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