Русифицировать форум на YII

Необходимо сделать каталог товаров, как здесь: t-d.ru/catalog/ только без корзины и выбора региона, но должен быть выбор по типу оборудования, направлению бизнеса, по брендам и по алфавиту (так же в виде выпадающих меню, как на ...
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1. Русифицировать форум
2. Настроить административную часть, для возможности удаления или создания форумов
3. Вход на форум сделать только авторизированным пользователям
4. Возможность администратору удалять темы и комментарии с форумов
Опыт работы с репозитарием bitbucket.org/
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