Доработать форму загрузки файлов (Amazon S3)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка86 просмотров
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Уже готова форма загрузки файла, которая выполняет следующие функции:

- Пользователь загружает файл через форму загрузки файла

- Файл попадает в определенную папку на сервере к его названию добавляется приставка id_, по id см. далее

- Для файла создается запись в 1-й таблице БД с полями : id, название, путь до него, размер

- Во второй таблице связанной с первой по полю id, для файла будут записываться статусы операций

Что нужно СДЕЛАТЬ:

После выполнения этих пунктов, пользователь видит страницу, которая переодически обновляясь выводит

все записи по файлу из 2-й таблицы , отсортированные по дате.

1. После загрузки файла, необходимо создать виртуальную машину на amazon aws (используя API) из снапшота

2. После запуска виртуальной машины, на ней стартует программа, которая на свой запрос по адресу

http:///latest/user-data/ должна получить имя загруженного пользователем файла.

3. после п.2. происходит загрузка файла с сервера: http:///folder/

10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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