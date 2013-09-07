Программирование на PHP + MySQL

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок226 просмотров
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У нас есть один проект который мы планируем разделить на части и эти независимые части раздать PHP программистам.

Вам нужно будет только программировать на PHP + MySQL

Никакой верстки, дизайна и прочих не програмистских задач.

Работа разовая и удаленная, хотя кто захочет, сможет сотрудничать с нами и в дальнейшем.

Тематика - автоматизация бизнеса основанная на веб-интерфейсе.

Сейчас над проектом работает 1 PHP разработчик, 1 Верстальщик, 1 Тестировщик и 1 Проектный менеджер

В проект нужен 1-2 PHP разработчика.

От вас:

0. 1+ честного опыта на PHP 5

1. 1+ честного опыта с SQL

2. Показать самый интересный свой проект и пример кода из него.

3. Чистый и хороший код

4. Хорошая контактность (не пропадать)

5. Наличие времени на проект

Плюсы для вас:

0. Работа в команде

1. Нет необходимости использовать фреймворки

2. Нет необходимости в ООП (есть задачи без него)

3. Организация труда через SVN, проектную систему и багтрекинг

От нас:

0. Интересный опыт работы в команде.

1. Достойная и адекватная Оплата деньгами

2. Интересный проект

3. Хорошая команда

Просьба:

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PHPMySQL
10 лет назад
future_tech
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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