Скрипт для чата

Нужно сделать так, чтоб при нажатии на элементов основного меню, менялся одновременно и стиль BODY, по умолчанию он(body class="front") front, но при нажатии на меню 'about', класс будет не 'front' a 'work', при нажатии на ...
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Добрый день, необходимо написать небольшой скрипт самообучающегося бота для ответов на вопросы пользователей на сайте
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