Отладить скрипт бекапа

Суть задачи. Имеется сайт http://zemlyakiperm.ru. CMS Joomla 2.5.7 с шаблоном от Yoo Theme. Шаблон лицензионный, имеет встроенный механизм отслеживания измененных фалов. Этот механизм говорит что всё ок. Однако при анализе сайта на предмет внешних ссылок при помощи, например, ...
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На сентос стоит скрипт, который должен:
- выдергивать из файла параметры подключения к БД
- снимать бекап БД
- снимать бекап файлов и включать в него бекап БД
- удалять старые бекапы
Скрипт надо отладить (что-то не работает) и доработать:
- по умолчанию он должен снимать бекапы всех сайтов в указанной папке
- если передается параметр - должен снимать бекап указанного сайта
- перед снятием делать проверку и восстановление таблиц БД
- время хранения старых бекапов должно настраиваться в конфиге (по умолчанию - хрянятся ежедневные бекапы за последнюю неделю и воскресные файлы - за последние 3 месяца)
- если произошли проблемы со снятием бекапа, то старые не удаляются
- информация о снятии пишется в лог
- если бекап не создан - шлется уведомление администратору с указанием ошибки
- имя бекапа должно включать название сайта и дату-время
В конфиг вынести:
- время хранения ежедневных и еженедельных бекапов
- емайл администратора
- папку хранения бекапов
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