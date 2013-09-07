Отладить скрипт бекапа

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки105 просмотров
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На сентос стоит скрипт, который должен:

- выдергивать из файла параметры подключения к БД

- снимать бекап БД

- снимать бекап файлов и включать в него бекап БД

- удалять старые бекапы

Скрипт надо отладить (что-то не работает) и доработать:

- по умолчанию он должен снимать бекапы всех сайтов в указанной папке

- если передается параметр - должен снимать бекап указанного сайта

- перед снятием делать проверку и восстановление таблиц БД

- время хранения старых бекапов должно настраиваться в конфиге (по умолчанию - хрянятся ежедневные бекапы за последнюю неделю и воскресные файлы - за последние 3 месяца)

- если произошли проблемы со снятием бекапа, то старые не удаляются

- информация о снятии пишется в лог

- если бекап не создан - шлется уведомление администратору с указанием ошибки

- имя бекапа должно включать название сайта и дату-время

В конфиг вынести:

- время хранения ежедневных и еженедельных бекапов

- емайл администратора

- папку хранения бекапов

10 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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