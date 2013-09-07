Бюджет: 3000 р./проект 89.73 $ — 68.35 €

Функционал страхования на YII

1. Создать систему страхования на сайте статейного маркетинга и предлагать ее рекламодателю.

а. От неиндексации статьи

b. От пропажи статьи

2. Оплата единовременная в размере 10% от стоимости заказа, Страховка на 1

год. По истечении предлагать продлить страховку.

3. При наступлении страхового случая оповещать рекламодателя по почте и в

интерфейсе. Возвращать рекламодателю сумму заказа (за исключением

страхового взноса.

4. Страховым случаем считать:

- Статья не попала в индекс (ПС ЯНДЕКС) в течение трех месяцев с момента размещения.

- Статья выпала из индекса. Страховой случай действует только через месяц после выпадения.

Пропажа статьи. Случай будет считаться страховым только после 7 проверок системой (около 7 – 9 дней отсутствия статьи).

Опыт работы с репозитарием bitbucket.org