Создание сайта на основе шаблона Joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки151 просмотр
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Доброго времени суток. Требуется создать сайт на основе шаблона с 5 страничками.

Joomla
10 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Joliat
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$50
1 день
Все чисто )) Работать можно!
Все отлично. Рекомендую.
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