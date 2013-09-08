Получить URL из JSON

Веб-программированиеЗавершен2 заявки119 просмотров
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Нужен простой PHP скриптик, выводящий url из JSON, попутно отправляя данные о посетителе сайта.

Вот такой запрос он делает:

http://poliech.ru/api.php?action=get_link&api_key=ca9bfdc03282de69570c009940554e0f&group=test&ip=217.212.230.137&langs=es&referer=123&ua=123

Соответственно меняться должны только четыре параметра:

ip = ip пользователя

langs = язык браузера

referer = реферер

ua = юзер агент браузера

И такой результат возвращает(из stream>url):

http://habrahabr.ru

10 лет назад
Nukler
Бунин 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Скрипт быстро написал, пожелания учёл, рекомендую.
Оплату получил, задание сделал)
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