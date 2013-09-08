Получить URL из JSON

В рекламный отдел требуется хороший программист Задачи: Поддержка сайтов на различных CMS Разработка приложений для сайтов, при необходимости разработка новых сайтов для компании по четким тз и макетам Пример первой задачи - http://edenpizza.ru - еле еле работает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой PHP скриптик, выводящий url из JSON, попутно отправляя данные о посетителе сайта.
Вот такой запрос он делает:
http://poliech.ru/api.php?action=get_link&api_key=ca9bfdc03282de69570c009940554e0f&group=test&ip=217.212.230.137&langs=es&referer=123&ua=123
Соответственно меняться должны только четыре параметра:
ip = ip пользователя
langs = язык браузера
referer = реферер
ua = юзер агент браузера
И такой результат возвращает(из stream>url):
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