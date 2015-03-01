Требуется переделка модуля для CMS Joomla

Задание было выполнено всего за пару часов, так как я рассчитывал на неделю, а то и более, т.к. задание было видать очень сложным раз за него ранее не брались другие "исполнители", но Александр взялся и оперативно справился с заданием, за что Огромное Спасибо. Определенно планирую обращаться ещё!