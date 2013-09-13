Разработка навигации по статьям Joomla 2.5

Требуется переделка или создание аналога с дополнительными функциями компонента обмен подарками "Gift Exchange" CMS Joomla. Демо компонента: http://joomlaportal.ru/content/view/2123/70/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработать навигацию по книги,первая страница Вступление (см. 23_1.JPG ) с переходом на выбранный раздел,вторая страница
(см .23_2.JPG ) список страниц самой книги.
Сайт сделан на joomle 2.5 http://signumx.com/home.html
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