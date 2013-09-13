Разработка навигации по статьям Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Необходима разработать навигацию по книги,первая страница Вступление (см. 23_1.JPG ) с переходом на выбранный раздел,вторая страница

(см .23_2.JPG ) список страниц самой книги.

Сайт сделан на joomle 2.5 http://signumx.com/home.html

Joomla
10 лет назад
Uiwix
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
butsro
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Отлично поработали с Романом,все сделал качественно.
Отличный заказчик, четко ставит задачи, коммуникабельный и легкий в общении. Плодотворно поработали. Своевременная оплата. Советую к сотрудничеству!