Web - разработчики PERL+JS

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Новому объёмному проекту необходимы разработчики perl + js для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость.

Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из своих умений и ответственности.

Оплата 80 гривен в час.

Требование к кандидату:

Свободное знание языков perl + js

Пунктуальность, ответственность.

Проживание в городе Киеве.

Perl
10 лет назад
LOVAmir
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад