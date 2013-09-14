Web - разработчики PERL+JS

Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...