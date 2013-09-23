Простой магазин по продаже 8 значных кодов

Нужен полностью индивидуальный магазин по продажи восьмизначных кодов, всё очень просто:

1. Создание учетной записи клиента с параметрами (регистрация не требуется, аккаунты добавляются админом):

- емаил

- пароль

- внутрнний счет с которого будет происходить расчет (пополняется мануально админом)

- индивидуальная скидка клиента (скидка в процентуальном отношении от заданной цены продукта)

2. Простое зачисление или вычитание внутренней валюты со счета клиента в мануальном режиме, плюс — минус!

3. Создание Продукта по следующим параметрам:

- Создание виртуалъного товара (Группа)

- добавить виртуалъный продукт (серийный номер -> Продукт)

- Продукт выглядит в виде 8 значного кода

4. При покупки кода, сумма вычитается с внутреннего счета клиента и код становится виден!

5. отслеживание покупок админом в виде таблицы

деталировано с картинками, как я себе это представляю готов обсудить лично!

Моим рисункам на 100% придерживатся не обязателъно — буду рад предложениям более удобных вариантов

Нужен исполнитель у которого уже есть готовые скрипты магазинов с внутренним счетом клиента. Нет времени ждать нового написания. То есть нужна толъко заточка вашего скрипта под наши нужды!!!

зарание благодарен