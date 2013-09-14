Нужна помошь с шаблоном DLE 10

Веб-программированиеЗавершен4 заявки114 просмотров
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Есть стандартный шаблон DLE 10 "Smartphone", я пытаюсь подогнать его цвет под другой шаблон. Все цвета изменил. Только вот от кнопок: "Отправить комментарий" "Войти" и "Ок" не получаетса. Там оранжевый цвет остался. Где меняеться код от этой кнопки? Кнопка я думаю одна но используеться во многох местах (

).
10 лет назад
JLang
Юрий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dleline
37 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Всё типтоп, согласился с моими условиями. Помог, сказал точно где и как.
Хороший заказчик. Было приятно иметь дело! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!