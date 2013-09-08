Закончить скрипт на curl

Есть стандартный шаблон DLE 10 "Smartphone", я пытаюсь подогнать его цвет под другой шаблон. Все цвета изменил. Только вот от кнопок: "Отправить комментарий" "Войти" и "Ок" не получаетса. Там оранжевый цвет остался. Где меняеться код ...