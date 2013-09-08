Требуется переделать уже готовый модуль для CMS Joomla и компонента JomSocial. Более подробная информация по запросу в ЛС. Стоимость и сроки по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо закончить скрипт на curl.
Возникла проблема с куками, возможно какую то часть кук обрабатывает JS/
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Новому объёмному проекту необходимы разработчики perl + js для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость. Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть стандартный шаблон DLE 10 "Smartphone", я пытаюсь подогнать его цвет под другой шаблон. Все цвета изменил. Только вот от кнопок: "Отправить комментарий" "Войти" и "Ок" не получаетса. Там оранжевый цвет остался. Где меняеться код ...Завершен10 лет назад
Необходима разработать навигацию по книги,первая страница Вступление (см. 23_1.JPG ) с переходом на выбранный раздел,вторая страница (см .23_2.JPG ) список страниц самой книги. Сайт сделан на joomle 2.5 http://signumx.com/home.htmlЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется помощь с версткой и программированием – на доработку интернет магазина, а также разработку к нему нового модуля на modx evo интернет магазин whitetrend.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо на сайт — http://angellika.ru/maket-itog.jpg (дизайн), при ховере — http://angellika.ru/maket-itog-hover.jpg установить МОДУЛЬ НА АЯКСЕ. Сайт — голый HTML. Суть модуля — при нажатии на любое из слов — IT Reps, MICE, Developer и Eco Parks + ...Завершен10 лет назад
- $1000
Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами (ссылками) сайтов на html5. Опыт от 3 лет. Фриланс на 1 проект - 50 000 руб. сроки: 30- 40 дней - Весь дизайн НАШ - движок сайта Битрикс - Адаптивный, кросбраузерный - адаптивный видеопеер Подробное ТЗ вышлем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно подключить прием платежей с киви на киви напрямую для проекта онлайн-казино Жду ваших предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад