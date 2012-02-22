Не корректно отображается сайт в apple safari, необходимо подправить.
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен профессиональный программист javascript, для разбора исходного кода сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить программу таким образом, чтобы прокси срабатывал только для определенных доменов.Системное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный программист php+curl для реализации проекта по работе с соц сетямиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо закончить скрипт на curl. Возникла проблема с куками, возможно какую то часть кук обрабатывает JS/Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать многопоточную программу перехвата доменов под windows с использованием прокси. Есть готовая работа только на phpПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть старенький скрипт перехвата доменов. Требуется небольшая модернизация или написание нового.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На второй странице от главной не отображаются материалы. Подробней тут 60418 шесть 832Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется PHP программист для модернизации скриптов админ панели одного проекта. Подробности 604186832Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен специалист в области СЕО для выдвижения узкотематического сайта в топ по двум запросам. за подробностями в IcqПоисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется php скрипт, который сможет анализировать определенные сайты на предмет наличия сайта по определенным ключевикам в выдачи яндекса и гугла. Скрипт должен сам собирать низкочастотные и среднечастотные запросы по которым далее будет проверять наличие сайта ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для написания сайта на подобие rotoban.ru Полный аналог этого проекта с незначительными доработками.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для написания сайта на подобие actionpay.ru Полный аналог этого проекта с незначительными доработками. Предложения без портфолио рассматриваются в последнюю очередь. желательно чтобы был опыт создания подобных проектов.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Модернизация, доработка не очень сложного готового набора скриптов js и php для многопоточной работы. Подробней в ICQ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать приблизительно 15 сео статей для сайта. 626837386Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать программу-парсер нужных ссылок и картинок. Все подробности в ICQВеб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо написать программу под windows, для работы с почтовыми веб сервисами, такие как mail.ru, yandex.ru, gmail.com и другими. Подробней объясню исполнителю по ICQПрикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $17
Имеется список сайтов формата www.site.ru нужно определить e-mail адрес этих сайтов использую сервис whois остальные подробности в icq 6621627Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать такой алгоритм работы. имеется 3 файла: 1 текстовый файл назовем его login.html 2 текстовый файл назовем его baza.txt 3 php код который выполняет действия по парсингу Действия: в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад