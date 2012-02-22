leny1984

Леонид leny1984

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Простой php скрипт
PHP
Хороший заказчик.
Спасибо, Сергей! Работа выполнена очень быстро и за разумную цену!
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Продвинуть сайт по запросам в ТОП
Хороший заказчик , рекомендую!
Отличный специалист. Результатом доволен. Рекомендую. 10 балов!
Ответный отзыв
kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Программа-поисковик
Заказчик лояльно отреагировал на задержку при выполнении проекта. Своевременная оплата. Вообщем рекомендую - 10 баллов
Человек взялся за работу и выполнил все на высшем уровне) советую Всем)
Ответный отзыв
StiWDiMa
Василий 
71 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-2)
$5
10 баллов
14 лет назад
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Адекватный, честный заказчик, советую всем :)
Работа выполнена быстро, качественно и на отлично! Я доволен.
Ответный отзыв