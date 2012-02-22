Требуется php скрипт, который сможет анализировать определенные сайты на предмет наличия сайта по определенным ключевикам в выдачи яндекса и гугла. Скрипт должен сам собирать низкочастотные и среднечастотные запросы по которым далее будет проверять наличие сайта ...