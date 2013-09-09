Программист в партнерскую программу

Добрый день! Есть сайт на древней версии Prestashop - 1.2.4.0, с несколькими самописными модулями, дизайном и переводом. Надо обновить его до последней версии prestashop. Идеальный вариант, что бы фронтенд остался без изменений, со всеми модулями, текстами, товарами ...