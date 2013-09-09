Программист в партнерскую программу

Новому объёмному проекту необходимы разработчики perl + js для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость. Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из ...
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Приветствую
Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи.
Умение и опыт настраивать подписки и смс.
Надеюсь найти такого человека для долгой и плодотворной работы. Бюджет на каждую задачу обсуждается.
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