Внести изменения на сайте с самописной CMS

Требуется опытный программист для внесения поправок в самописный сайт со свтроенным самописным личным кабинетом пользователя. Внутри системы сбор заказов с клиентов и калькулятор расчета стоимости заказанных клиентами товаров ( расчет в двойном валютировании юань на доллар на гривню) нужно внести правки в калькулятор, добавить некоторые функции в админ панели. Так же требуется настроить загрузку картинок с китайского сайта через ссылку на товар.

Только человек с хорошими отзывами и опытом работы, знающий свою работу.