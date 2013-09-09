Обновить сайт на Prestashop

Новому объёмному проекту необходимы разработчики perl + js для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость. Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из ...
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Добрый день!
Есть сайт на древней версии Prestashop - 1.2.4.0, с несколькими самописными модулями, дизайном и переводом. Надо обновить его до последней версии prestashop.
Идеальный вариант, что бы фронтенд остался без изменений, со всеми модулями, текстами, товарами урлами и т.д. Бекэнд, история заказов, контакты покупателей не так важно и ими я готов пожертвовать. В крайнем случае устроит сохранение только товарной базы и структуры каталога, например через встроенный импорт/экспорт, но с ним тоже есть проблемы из-за большой разницы версий, или переноса товаров "вручную".
Вообщем выбор конечной реализации за вами. Предпочтение, конечно, отдается кандидатам с опытом работы с Prestashop.
Конкретные детали, адрес сайта и доступы обговариваются с выбранным исполнителем или по запросу.
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