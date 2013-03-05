mah

Вячеслав mah

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание объявлений для директа

    Приветствую Необходимо написать объявления для кампании в директе. Всего около 1500 ключей. Под каждый ключ соответственно отдельное объявление. Кто мастер в таких делах? Ваши стоимость ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт

    Всем привет Есть скрипт сбора статистики ливинтернета. Необходимо добавить возможность работы через список проксей, добавить выгрузку ключей Оглашайте ваши бюджеты и сроки. Предоплата и все остальное ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    Все привет Все еще ищем толкового программиста для работы над партнерской программой с смс-оплатой. важно иметь опыт по настройке подписок, смс-оплаты и подобного. Бюджет от 40 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист в партнерскую программу

    Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист

    Приветствую. Ищу профессионального ПХП-программиста для реализации сложных и не очень скриптов на постоянной основе. Желательно иметь опыт разработки масштабных высоконагруженных систем. Оплата по договернности. Можно с ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист для работы над партнерской программой

    Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Приветствую Необходим дизайн одной главной страницы сайта-файлообменника. Срок - один день. По стоимости желательно уложиться в 30-50$ То есть нужен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка партнерской программы

    Приветствую. Необходима разработка партнерской программы с нуля и под ключ. Написание скриптов по взаимодействию с биллингом, вебмастерами и админка. Верстка и натягивание дизайна. Работа достаточно интересная, видимо нелегкая, поэтому ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка серверов

    Приветствую. Имеется сервера с настройкой ngnix+fpm и подобное. Необходимо ровно точно так же настроить еще 5 серверов. Ищу человека, который сможет сделать максмально быстро и надежно. ...

    Системное администрирование17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерфейс регистрации доменов

    Приветствую. Необходимо на основе API регистратора сделать простой веб-интерфейс для регистрации и управления доменами для обычного пользователя. Сделать нужно максимально быстро. Бюджет обсуждаем. Возможна ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP/Mysql программист/верстальщик

    Приветствую. Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах. Также здорово бы было, если ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад