Приветствую Необходимо написать объявления для кампании в директе. Всего около 1500 ключей. Под каждый ключ соответственно отдельное объявление. Кто мастер в таких делах? Ваши стоимость ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет Есть скрипт сбора статистики ливинтернета. Необходимо добавить возможность работы через список проксей, добавить выгрузку ключей Оглашайте ваши бюджеты и сроки. Предоплата и все остальное ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Все привет Все еще ищем толкового программиста для работы над партнерской программой с смс-оплатой. важно иметь опыт по настройке подписок, смс-оплаты и подобного. Бюджет от 40 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Ищу профессионального ПХП-программиста для реализации сложных и не очень скриптов на постоянной основе. Желательно иметь опыт разработки масштабных высоконагруженных систем. Оплата по договернности. Можно с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую Необходим дизайн одной главной страницы сайта-файлообменника. Срок - один день. По стоимости желательно уложиться в 30-50$ То есть нужен ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Приветствую. Необходима разработка партнерской программы с нуля и под ключ. Написание скриптов по взаимодействию с биллингом, вебмастерами и админка. Верстка и натягивание дизайна. Работа достаточно интересная, видимо нелегкая, поэтому ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Имеется сервера с настройкой ngnix+fpm и подобное. Необходимо ровно точно так же настроить еще 5 серверов. Ищу человека, который сможет сделать максмально быстро и надежно. ...Системное администрирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Необходимо на основе API регистратора сделать простой веб-интерфейс для регистрации и управления доменами для обычного пользователя. Сделать нужно максимально быстро. Бюджет обсуждаем. Возможна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах. Также здорово бы было, если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад