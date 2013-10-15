Большая доработка сайта на opencart

Нужно изготовить серию простых типовых калькуляторов расчета стоимости полиграфической продукции, аналогичных (по функционалу) как тут: http://www.presstime.ru/kalkulator/calculator-all.html Должно работать на всех платформах и комбинациях ОС/браузеров. Должно допускать последующее изменение цен/коэффициенов расчета (возможно простое заполнение конфигурационного файла) Пожалуйста указывайте примерный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Интернет-магазин на Opencart с фиксированной шириной (1002 пикселя).
Нужно сделать, чтобы был резиновый с адаптацией по ширине разрешения от 1002 пикселей до 1920. Более подробно в личку.
Срок- 4 дня.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого человека для долгой и плодотворной работы. Бюджет на каждую задачу обсуждается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте господа и дамы. В общем вновь не стандартные задачи. Нужно воплотить в реальность 3D комнату квартиры. Чтобы зайдя на сайт мы уже попадали в комнату, в которой изначально голые стены. У нас должна быть возможность выставлять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить связку магазина и сервиса www.moysklad.ru/Закрыт10 лет назад
Требуется опытный программист для внесения поправок в самописный сайт со свтроенным самописным личным кабинетом пользователя. Внутри системы сбор заказов с клиентов и калькулятор расчета стоимости заказанных клиентами товаров ( расчет в двойном валютировании юань на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сайт на древней версии Prestashop - 1.2.4.0, с несколькими самописными модулями, дизайном и переводом. Надо обновить его до последней версии prestashop. Идеальный вариант, что бы фронтенд остался без изменений, со всеми модулями, текстами, товарами ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написать, скрипт, который будет проверять занят ли домен в определенных зонах или нет. Точный пример, как это должно выглядеть покажу исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется дописать код интернет магазина Просьба указывать стоимость часа работы, а так же примеры работ на Magento. Задачи более чем приземленные, на начальном этапе не потребуется создавать персональные и сложные модули. Необходимо будет дописывать функционал, который определен ...Закрыт10 лет назад
Имеется скрипт забугорный, тестил его, но почему-то не пашет, нужно проверить в общем на работоспособность и устранить причину если таковая имеется.Закрыт10 лет назад
- $500
Нужна доработка и новые модули для проекта на Yii Framework. Жду от вас ссылки на выполненные проекты на yii. Подробное обсуждение с подходящими исполнителями с портфолио.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад