Интеграция готовой верстки на CMS 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗавершен7 заявок234 просмотра
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Требуется выполнить интеграцию сайта по готовой верстке. Верстка всех страниц сайта находится здесь - http://dev-fecs.ru/. ТЗ прилагается.

Проект не самый простой, требования к качеству серьезные.

У вас должен быть нормальный опыт работы с 1С-Битрикс, портфолио с работами на 1С-Битрикс и уверенность в своих силах. Наличие сертификатов будет плюсом.

Начинать нужно будет на этой неделе.

Предлагайте цены и сроки.

10 лет назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$850
25 дней
Работа была выполнена хорошо. Сотрудничество продолжаем.
Отличный МП, рекомендую.