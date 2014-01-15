Интеграция готовой верстки на CMS 1С-Битрикс

Требуется выполнить интеграцию сайта по готовой верстке. Верстка всех страниц сайта находится здесь - http://dev-fecs.ru/. ТЗ прилагается.

Проект не самый простой, требования к качеству серьезные.

У вас должен быть нормальный опыт работы с 1С-Битрикс, портфолио с работами на 1С-Битрикс и уверенность в своих силах. Наличие сертификатов будет плюсом.

Начинать нужно будет на этой неделе.

Предлагайте цены и сроки.