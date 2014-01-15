Интеграция готовой верстки на CMS 1С-Битрикс

На сайте есть проблема отображения картинок и видео в карточке товара. 1. Здесь видно проблему с картинкой: тут видно что есть http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/ а тут видно что крупно она не показывается http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/67295.php 2. С видео хорошо проблему видно вот на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить интеграцию сайта по готовой верстке. Верстка всех страниц сайта находится здесь - http://dev-fecs.ru/. ТЗ прилагается.
Проект не самый простой, требования к качеству серьезные.
У вас должен быть нормальный опыт работы с 1С-Битрикс, портфолио с работами на 1С-Битрикс и уверенность в своих силах. Наличие сертификатов будет плюсом.
Начинать нужно будет на этой неделе.
Предлагайте цены и сроки.
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