Модуль "онлайн-калькулятор

Создать функционал новый на сайте задание в приложение от вас сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо разработать модуль калькулятора как на сайте dellin.ru
CMS Drupal.
Сроки, цена?
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Один из фрилансеров недоделал верстку и отказался от проекта. Движок DLE. Домен по запросу. Нужные правки: - Верстку сделать резиновой без скролла (макет не сложный, несколько графических элементов и фон) - Форма обратной связи - ...Завершен10 лет назад
- $90
Необходимо сверстать (готовый дизайн есть) и запрограммировать сайт визитку на движке modX. Пишите сроки. Бюджет - 3000 рублей.Закрыт10 лет назад
- $100
Скопировать несколько одностраничников , немного подправить инфу на них : Скоректировать отправку формы заказа . Изменить клнтактную информацию на сайтах. Оплатапо факту , предпочтительно вебмани или кивиВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть Интернет-магазин на Opencart с фиксированной шириной (1002 пикселя). Нужно сделать, чтобы был резиновый с адаптацией по ширине разрешения от 1002 пикселей до 1920. Более подробно в личку. Срок- 4 дня.Завершен10 лет назад
Нужно изготовить серию простых типовых калькуляторов расчета стоимости полиграфической продукции, аналогичных (по функционалу) как тут: http://www.presstime.ru/kalkulator/calculator-all.html Должно работать на всех платформах и комбинациях ОС/браузеров. Должно допускать последующее изменение цен/коэффициенов расчета (возможно простое заполнение конфигурационного файла) Пожалуйста указывайте примерный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую Ищу специалиста для дальнейшей работы над партнерской программой. Важно понимание работы контент-провайдеров, операторов сотовой связи. Умение и опыт настраивать подписки и смс. Надеюсь найти такого человека для долгой и плодотворной работы. Бюджет на каждую задачу обсуждается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте господа и дамы. В общем вновь не стандартные задачи. Нужно воплотить в реальность 3D комнату квартиры. Чтобы зайдя на сайт мы уже попадали в комнату, в которой изначально голые стены. У нас должна быть возможность выставлять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить связку магазина и сервиса www.moysklad.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный программист для внесения поправок в самописный сайт со свтроенным самописным личным кабинетом пользователя. Внутри системы сбор заказов с клиентов и калькулятор расчета стоимости заказанных клиентами товаров ( расчет в двойном валютировании юань на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад