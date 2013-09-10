Правки верстки DLE ( можно сменить движок)

Один из фрилансеров недоделал верстку и отказался от проекта.

Движок DLE. Домен по запросу.

Нужные правки:

- Верстку сделать резиновой без скролла (макет не сложный, несколько графических элементов и фон)

- Форма обратной связи

- Галерея

- Мелкие правки по смене навигации, поменять местами стрелочки

- Поправить шрифт

Жду от Вас предложений (если удобно сменить движок и это ускорит работу, то нет проблем.)