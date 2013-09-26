Показ картинок и видео в БИТРИКС (BITRIX)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок142 просмотра
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На сайте есть проблема отображения картинок и видео в карточке товара.

1. Здесь видно проблему с картинкой:

тут видно что есть http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/

а тут видно что крупно она не показывается http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/67295.php

2. С видео хорошо проблему видно вот на этой странице http://abc-import.ru/catalog/vse_noutbuki/hp/elitebook/29320.php

первое видео показывается, а второе нет.

В битриксе посмотрели - сказали проблема в надстройке, программиста, который это делал сейчас не найти,

а починить хотелось бы...

10 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Впечатления положительные, все как договаривались + Сергей нашел дополнительные ошибки на хостинге сайта и объяснил какие вопросы нужно задать хостеру. Спасибо большое!
Удобно работать с заказчиком т.к. всегда на связи, чётко формулирует задачи, технически грамотный. Рекомендую работать.