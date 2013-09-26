Показ картинок и видео в БИТРИКС (BITRIX)

На сайте есть проблема отображения картинок и видео в карточке товара.

1. Здесь видно проблему с картинкой:

тут видно что есть http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/

а тут видно что крупно она не показывается http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/67295.php

2. С видео хорошо проблему видно вот на этой странице http://abc-import.ru/catalog/vse_noutbuki/hp/elitebook/29320.php

первое видео показывается, а второе нет.

В битриксе посмотрели - сказали проблема в надстройке, программиста, который это делал сейчас не найти,

а починить хотелось бы...