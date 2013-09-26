Показ картинок и видео в БИТРИКС (BITRIX)

Добрый день! Требуется программист для разработки сайта на системе UMI CMS. Детальный функционал обсудим с кандидатами. В предложении прикрепляйте портфолио на данной системе. На сайте будут электронные платежи, регистрация пользователей. Обязательные условия: - быть ...
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На сайте есть проблема отображения картинок и видео в карточке товара.
1. Здесь видно проблему с картинкой:
тут видно что есть http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/
а тут видно что крупно она не показывается http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/67295.php
2. С видео хорошо проблему видно вот на этой странице http://abc-import.ru/catalog/vse_noutbuki/hp/elitebook/29320.php
первое видео показывается, а второе нет.
В битриксе посмотрели - сказали проблема в надстройке, программиста, который это делал сейчас не найти,
а починить хотелось бы...
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