Не корректно выводится eform

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки82 просмотра
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Здравствуйте, возникла такая проблема, не отображаются, рамки форм, куда вводятся данные, скрин прилагается.

10 лет назад
M1shyka
Михаил 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад