Дописать модули на сайт(самописный)+ CMS

Нужен модуль "Единый склад" - Добавляем новый продукт в магазин - в параметрах каждого товара (и в каталоге в админке) задается галочка «Единый склад» - указывается в каком магазине в какую категорию так же вносится данный товар - При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2.написан на следующих языках
PHP, HTML, CSS, JS, PHP, MySQL
3.Что хотим внести
модуль «Обратная связь»
слайдеры со сменяющимися картинками, видео, выпадающее меню,
интеграция с социальными сетями,
модуль «Заказать обратный звонок“ »,
возможность полноценного внесения/ изменения видео,
каталог статей,
фотогалерея,
модуль «акции»
каталог с возможностью заказа)
пожаловаться +благодарность и т.д. кнопками
4.Прикрепить к сайту CMS пока не выбрали возможно joomla или opencart
Планируем в составе этого сайта сделать под доменные имена и прикрепить на каждое имя дед морозов и интернет магазин по салютам.(то есть получится как бы три сайта http://www.elka48.ru/ , дед мороз, салюты, под доменными именами.
5.Примеры :http://www.naviscan.ru/
.На наш взгляд относительно удобный сайт по салютам http://saluty21.ru/
Пример главной страницы сайте(на примере белья во вложении)
Спасибо жду предложений с ориентировочной стоимостью, требование обязательно опыт работы,портфолио работ не менее 20.
Спасибо.
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