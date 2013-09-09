Дописать модули на сайт(самописный)+ CMS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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1.сайт

http://www.elka48.ru/

2.написан на следующих языках

PHP, HTML, CSS, JS, PHP, MySQL

3.Что хотим внести

модуль «Обратная связь»

слайдеры со сменяющимися картинками, видео, выпадающее меню,

интеграция с социальными сетями,

модуль «Заказать обратный звонок“ »,

возможность полноценного внесения/ изменения видео,

каталог статей,

фотогалерея,

модуль «акции»

каталог с возможностью заказа)

пожаловаться +благодарность и т.д. кнопками

4.Прикрепить к сайту CMS пока не выбрали возможно joomla или opencart

Планируем в составе этого сайта сделать под доменные имена и прикрепить на каждое имя дед морозов и интернет магазин по салютам.(то есть получится как бы три сайта http://www.elka48.ru/ , дед мороз, салюты, под доменными именами.

5.Примеры :http://www.naviscan.ru/

http://shuba5.ru/

.На наш взгляд относительно удобный сайт по салютам http://saluty21.ru/

Пример главной страницы сайте(на примере белья во вложении)

Спасибо жду предложений с ориентировочной стоимостью, требование обязательно опыт работы,портфолио работ не менее 20.

Спасибо.

10 лет назад
elka48ru
Максим 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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