Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Нужен программист для работы над существующим сайтом.

Сайт по продаже сказок для детей в настоящее время и для других категорий читателей в будущем.

Предполагается работа по новому дизайну, локализации, обслуживанию.

Предпочтительная оплата webmoney, но возможны варианты.

10 лет назад
karpunin61
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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