Доработка сайта

На сайте есть проблема отображения картинок и видео в карточке товара. 1. Здесь видно проблему с картинкой: тут видно что есть http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/ а тут видно что крупно она не показывается http://abc-import.ru/catalog/voip-gsm/67295.php 2. С видео хорошо проблему видно вот на ...