Импорт XML базы Яндекс Маркета

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Необходимо написать php функцию для магазина на Wordpress, которая бы при импорте товаров из Яндекс Маркета приводила бы его в нужный формат, а именно -

категория каждого товара была бы представлена не в виде ID категории, а в виде фактического названия категории. Другими словами, при импорте XML базы номер ID категории конкретного товара должен заменятся на имя категории, которой соответствует данное ID.

Спасибо.

10 лет назад
active
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
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