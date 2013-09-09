Импорт XML базы Яндекс Маркета

Необходимо написать php функцию для магазина на Wordpress, которая бы при импорте товаров из Яндекс Маркета приводила бы его в нужный формат, а именно -

категория каждого товара была бы представлена не в виде ID категории, а в виде фактического названия категории. Другими словами, при импорте XML базы номер ID категории конкретного товара должен заменятся на имя категории, которой соответствует данное ID.

Спасибо.