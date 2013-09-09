Импорт XML базы Яндекс Маркета

Нужен модуль "Единый склад" - Добавляем новый продукт в магазин - в параметрах каждого товара (и в каталоге в админке) задается галочка «Единый склад» - указывается в каком магазине в какую категорию так же вносится данный товар - При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать php функцию для магазина на Wordpress, которая бы при импорте товаров из Яндекс Маркета приводила бы его в нужный формат, а именно -
категория каждого товара была бы представлена не в виде ID категории, а в виде фактического названия категории. Другими словами, при импорте XML базы номер ID категории конкретного товара должен заменятся на имя категории, которой соответствует данное ID.
Спасибо.
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