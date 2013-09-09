Нужна помощь исправить модуль Joomla 1.5

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо. дополнения: 1 - прикрепил архив ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется самописный модуль калькулятора цены драг металлов из внешнего XML
Поменялся исходный адрес
Требуется исправить
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