Мелкие доработки сайта на Битрикс

Необходимо выполнить мелкие доработки интернет-магазина на 1С Битрикс. Срок - 3 дня

Список доработок - во вложении

Доработки - очень простые.

Цель данного проекта - не просто найти исполнителя для выполнения перечисленных доработок, а взять в команду и сразу попробовать в деле нового программиста, настроенного на длительное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Прошу указывать в заявке четкий срок, стоимость, и то, есть ли у вас желание стать частью слаженной, дружной и успешной команды.