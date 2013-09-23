Мелкие доработки сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен1 заявка134 просмотра
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Необходимо выполнить мелкие доработки интернет-магазина на 1С Битрикс. Срок - 3 дня

Список доработок - во вложении

Доработки - очень простые.

Цель данного проекта - не просто найти исполнителя для выполнения перечисленных доработок, а взять в команду и сразу попробовать в деле нового программиста, настроенного на длительное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Прошу указывать в заявке четкий срок, стоимость, и то, есть ли у вас желание стать частью слаженной, дружной и успешной команды.

10 лет назад
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
php-org
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$50
3 дня
Грамотный, ответственный исполнитель! Рекомендую!
Остались довольны сотрудничеством. Четкие, грамотно сформулированные задачи. Своевременная оплата. Такие заказчики редкость, рекомендую.
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