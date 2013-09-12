WordPress. Лёгкая корректировка шаблона.

Веб-программированиеЗавершен9 заявок154 просмотра
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1. Для формата "Галерея" в предустановленном шаблоне - нужно отключить показ правого столбца с виджетами на странице просмотра.

Скрины в приложении.

Ссылка на страницу-пример: http://www.chernil.net/?p=1912

2. Убрать надпись "Comments are closed" - на страницах с отключенными комментариями.

Оплата - мгновенная после выполнения задания.

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WordPress
10 лет назад
bursten
Никита 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Sunday
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв(-3)
10 лет назад
$13
1 день
Дима всё сделал быстро и в срок. Сильно не ворчал, посуду не бил, моральной окмпенсации не требовал. В PC - версиях по вёртске в WordPress - почти Бог. В мобильных версиях - "плавает"... но думаю, научится скоро :)
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