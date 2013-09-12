WordPress. Лёгкая корректировка шаблона.

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо. дополнения: 1 - прикрепил архив ...
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1. Для формата "Галерея" в предустановленном шаблоне - нужно отключить показ правого столбца с виджетами на странице просмотра.
Скрины в приложении.
Ссылка на страницу-пример: http://www.chernil.net/?p=1912
2. Убрать надпись "Comments are closed" - на страницах с отключенными комментариями.
Оплата - мгновенная после выполнения задания.
Яндекс-деньги.
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