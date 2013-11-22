Нужен программист PHP

Приветствую любезные. Требования: 350 тысяч товаров в базе 100 запросов в секунду Если имели дело с опенкарт и с оптимизацией под нагрузки – опишите свой опыт. Так же, указывайте цену вопроса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист в команду со следующими знаниями:
Php, html, ajax, js
ООП
Требования:
Опыт
Работа в команде
Быть на связи
Задачи:
Написание парсеров
Обслуживание самописных CRM (на php)
Написание дополнительных скрипов (модулей)
Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност)
Написание скриптов для новых сайтов
Верстка - по желанию (так как, возможно, физически не хватит времени)
Оплата за каждое ТЗ (из минимум 5-ти пунктов)
В зависимости от скорости выполнения задач - зависит объем новых ТЗ
Тестовое задание: написание модуля (оплачивается, стоимость 2400 р.)
ТЗ во вложении (дизайн примерный для объяснения деталей. есть дизайн-макет)
Обязательное условие: реализовать на ООП
Источник данных - абстрактное хранилище ( т.е источник данных может быть как БД, так текстовый файл, xml и т.д)
Если программист соответствует требуемому уровню, и приемлем по цене, начинаем сотрудничество на постоянной основе.
Условия оплаты:
Моментальная постоплата
Любой вид электронных денег
При постоянном сотрудничестве - возможна предоплата
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