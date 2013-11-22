Нужен программист PHP

Требуется программист в команду со следующими знаниями:

Php, html, ajax, js

ООП

Требования:

Опыт

Работа в команде

Быть на связи

Задачи:

Написание парсеров

Обслуживание самописных CRM (на php)

Написание дополнительных скрипов (модулей)

Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност)

Написание скриптов для новых сайтов

Верстка - по желанию (так как, возможно, физически не хватит времени)

Оплата за каждое ТЗ (из минимум 5-ти пунктов)

В зависимости от скорости выполнения задач - зависит объем новых ТЗ

Тестовое задание: написание модуля (оплачивается, стоимость 2400 р.)

ТЗ во вложении (дизайн примерный для объяснения деталей. есть дизайн-макет)

Обязательное условие: реализовать на ООП

Источник данных - абстрактное хранилище ( т.е источник данных может быть как БД, так текстовый файл, xml и т.д)

Если программист соответствует требуемому уровню, и приемлем по цене, начинаем сотрудничество на постоянной основе.

Условия оплаты:

Моментальная постоплата

Любой вид электронных денег

При постоянном сотрудничестве - возможна предоплата