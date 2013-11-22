Нужен программист PHP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист в команду со следующими знаниями:

Php, html, ajax, js

ООП

Требования:

Опыт

Работа в команде

Быть на связи

Задачи:

Написание парсеров

Обслуживание самописных CRM (на php)

Написание дополнительных скрипов (модулей)

Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност)

Написание скриптов для новых сайтов

Верстка - по желанию (так как, возможно, физически не хватит времени)

Оплата за каждое ТЗ (из минимум 5-ти пунктов)

В зависимости от скорости выполнения задач - зависит объем новых ТЗ

Тестовое задание: написание модуля (оплачивается, стоимость 2400 р.)

ТЗ во вложении (дизайн примерный для объяснения деталей. есть дизайн-макет)

Обязательное условие: реализовать на ООП

Источник данных - абстрактное хранилище ( т.е источник данных может быть как БД, так текстовый файл, xml и т.д)

Если программист соответствует требуемому уровню, и приемлем по цене, начинаем сотрудничество на постоянной основе.

Условия оплаты:

Моментальная постоплата

Любой вид электронных денег

При постоянном сотрудничестве - возможна предоплата

PHP
10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизация OpenCart под большие нагрузки

    Приветствую любезные. Требования: 350 тысяч товаров в базе 100 запросов в секунду Если имели дело с опенкарт и с оптимизацией под нагрузки – опишите свой опыт. Так же, указывайте цену вопроса.

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт php + stratum

    $150

    Требуется на php написать скрипт, взаимодействующий с протоколом stratum. Реализовать необходимо 2 функции: - получение задания - отправка разгаданной шары Все должно быть реализовано на pconnect (скрипт должен использовать заранее поднятые соединения) Бюджет - 150USD Предоплата - невозможна Убедительная просьба, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-программист для удаленной работы.

    $1000

    Здравствуйте! В веб-студию нужен программист на условиях удаленной работы. Условия: - оплата по-проектно - зп ~1000 usd/мес - постоянная связь посредством e-mail, skype - доработка проектов (сейчас преимущественно) - разработка проектов с нуля. Требования: 1. Обязательно: - опыт от 2 лет (это очень важно) - знание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • WordPress. Лёгкая корректировка шаблона.

    1. Для формата "Галерея" в предустановленном шаблоне - нужно отключить показ правого столбца с виджетами на странице просмотра. Скрины в приложении. Ссылка на страницу-пример: http://www.chernil.net/?p=1912 2. Убрать надпись "Comments are closed" - на страницах с отключенными комментариями. Оплата - ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Php-программист стажер

    $500

    Приглашаю молодого php-программиста попробовать себя в работе в сильной команде и над серьезными проектами. Вы научитесь: - разрабатывать интернет-сайты на базе 1С Битрикс - работать с сиcтемой контроля версий Git - вести командную разработку с использованием системы менеджмента ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие доработки сайта на Битрикс

    Необходимо выполнить мелкие доработки интернет-магазина на 1С Битрикс. Срок - 3 дня Список доработок - во вложении Доработки - очень простые. Цель данного проекта - не просто найти исполнителя для выполнения перечисленных доработок, а взять в команду ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать фильтр товаров на сайте.Движок HOSTCMS

    На сайте pcstol.ru в верхней части идет фильтр по подбору столов.Все работает,вот только форма не запоминает данные при переходе.То есть после фильтрации нужно снова заполнять всю форму.Плюс нужны еще некоторые доработки.Пишите цену.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить мелкие ошибки на сайте (php)

    $50

    Сайт med-vera.ru 1) Не меняется фотография при заливке в админке Процесс происходит - Заливается фотка - ресайзится на несколько размеров - один из размеров в итоге не работает 2) Текст на странице ограничен по вертикале, все что больше ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад