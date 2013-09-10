Trunk Global Marketing

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок66 просмотров
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Необходимо выполнить ряд работ на сайте, плюс дальнейшая поддержка деятельности ресурса.

1. Настроить работу формы обратной связи (форма рабочая, необходимо исправить поля для заполнения текстом), создать страницу, которая будет выводиться после заполнения формы (контент готов, только разместить и настроить), 100грн.

2. Добавление новых страниц, с необходимыми модулями и пунктами меню, настройка их корректной работы. За каждую - 200 грн.

10 лет назад
esekerke
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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