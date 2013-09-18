Требуется спарсить из базы данные в ексель таблицу

Веб-программированиеЗавершен7 заявок152 просмотра
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на сайте под друпалом есть база данных. Требуется с нее спарсить пользователей с необходимыми полями и вывести в таблицу эксель. Пользователей 160к

10 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Спарсил базу и вывел в нужный формат. Все быстро и качественно.
Приятно было поработать. Сотрудничество базировалось на четко поставленном задании, со всеми деталями и нюансами, а также своевременной оплате. Рекомендую как порядочного заказчика.
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