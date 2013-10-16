Доработать API нетката 5.2

При создании компонента обычный каталог, есть поле картинка, по умолчанию неткат сохраняет все картинки в одну папку под номером инфоблока , необходимо сделать так чтобы внутри папки инфоблока создавалась папка с номером объекта и в ней фото этого объекта.

Например: создали раздел товары под номером 234 и добавилив него компонент товары под номером 431, создали товар под номером 12 с фото 1.jpg, папка /netcat_files/234/431/12/1.jpg