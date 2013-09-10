Создать парсер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок129 просмотров
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Нужен онлайн-парсер galacentre.ru - ежедневный запуск по крону, сохранение картинок, названий/описаний, цен, наличия на складе, отслеживание изменений.

10 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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