Создать парсер

Требуется программист в команду со следующими знаниями: Php, html, ajax, js ООП Требования: Опыт Работа в команде Быть на связи Задачи: Написание парсеров Обслуживание самописных CRM (на php) Написание дополнительных скрипов (модулей) Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност) Написание скриптов для новых ...
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Нужен онлайн-парсер galacentre.ru - ежедневный запуск по крону, сохранение картинок, названий/описаний, цен, наличия на складе, отслеживание изменений.
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