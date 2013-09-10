Иерархический список на js

был установлен вот этот скрипт Яницкого http://janicky.com/php-scripts/pochtovaya-rassylka и настроен. был настроен крон на хостинге. Хостинг с панелью parallels. После этого была сделана доработка, чтобы показывалось сколько писем отправлено. Но почему то показывает что только первая ...