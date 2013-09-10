Натяжка html-макета на WP-сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок97 просмотров
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Задача

1. доделать невыполненную работу

2. взять html-макет

3. взять ТЗ со скриншотами

4. зайти в админку WP и сделать 3 варианта разделов/страниц которые требуются для наполнения сайта

на все - 2 дня работы. заявки в ЛС, далее общение по icq. Оплата киви или wmr. Выставляйте реальный ценник, проблема только с натяжкой данного шаблона.

HTML
10 лет назад
vadgaz76
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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