Натяжка html-макета на WP-сайт

Требуется модуль для отправки оригинальных текстов через API Яндекс.Вебмастер. Документация: http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/host-original-texts-add.xml Требуется в виде модуля для cms DataLife Engine. Алгоритм работы: В административной панели добавляется текст. По умолчанию установлен чебокс отправлять текст в "ОТ". Пред публикацией скрипт проверяет кол-во знаков, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
1. доделать невыполненную работу
2. взять html-макет
3. взять ТЗ со скриншотами
4. зайти в админку WP и сделать 3 варианта разделов/страниц которые требуются для наполнения сайта
на все - 2 дня работы. заявки в ЛС, далее общение по icq. Оплата киви или wmr. Выставляйте реальный ценник, проблема только с натяжкой данного шаблона.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный специалист, с хорошей практикой, по настройке и интеграции тикетной системы поддержки Kayako для 50 и более вебсервисов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перенести сайт написанный на фреймворке codeigniter, с одного хостинга на другой. Внести мелкие изменения и создать блок тестирования для клиентов сайт Присылайте приблизительные цены и сроки для начала по переносу сайтаВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется интеграция платёжной системы Uniteller. В идеале с биллинговой системой Abills, но можно и просто в виде списка платежей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт, позволяющий при серфинге реального человека (оператора) по страницам яндекс-маркет загружать все данные с карточки товара (фото, название, описание и т.д.) на локальную машинуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен онлайн-парсер galacentre.ru - ежедневный запуск по крону, сохранение картинок, названий/описаний, цен, наличия на складе, отслеживание изменений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Для тестирования работы со списком внутренних документов компании, требуется сделать иерархический список на js. Задание небольшое, желательно умение работать с html хранилищем. Пока все должно работать локально. ТЗ вышлю в личке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
был установлен вот этот скрипт Яницкого http://janicky.com/php-scripts/pochtovaya-rassylka и настроен. был настроен крон на хостинге. Хостинг с панелью parallels. После этого была сделана доработка, чтобы показывалось сколько писем отправлено. Но почему то показывает что только первая ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Создать онлайн калькулятор для строительной фирмы Ссылка на пример в приложении Парсить результаты сайта-источника - НЕ ВАРИАНТ К сожалению формулу расчета мы не знаем :) Если есть идеи, предложения, рад выслушатьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад